Тарасов — об отце, жене, будущем ребёнке и братьях Миранчуках

Тарасов отпраздновал гол «Динамо», засунув мяч под футболку. Но беременная жена и будущая дочка не единственные, кому он посвятил этот гол.

Во второй части сезона Дмитрий Тарасов потерял место в составе «Локомотива». Сейчас он вернулся и уже дважды провёл за основу все 90 минут, а в субботу ещё и забил гол. Об этом и многом другом полузащитник рассказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

— «Локомотив» разгромил «Динамо» со счётом 4:0. Вряд ли думали о таком исходе перед игрой? — Готовились в рабочем режиме. Понимали ответственность матча. Нам обязательно нужно было набирать три очка. Так случилось, что забили два со стандартов, хорошо исполнили. Потом мой гол тоже пришел со штрафного. В общем, удачно сыграли, сегодня фарт был на нашей стороне. Главное, что команда выиграла.

— Многие отмечают, что «Локомотив» много забивает со стандартов. Делаете на это особый упор? — Это важный, но во многом индивидуальный момент. Ребята остаются после тренировок, отрабатывают. Миранчуки, Фарфан, Фернандеш, который сегодня не играл, хорошо бьют. Угловые мы тоже отрабатываем. В футболе голы не всегда приходят с игры. Куда сказали — туда и побежал, в итоге оказался в нужное время и в нужном месте.

— Когда вы праздновали гол, то заснули мяч под футболку. Посвящаете его беременной супруге (модели Анастасии Костенко )? — Это вдвойне важный день для меня. Посвятил гол супруге, и будущей дочке. Но 14 апреля еще день рождения у моего отца. Сегодня папе должно было исполнится 59 лет, но, к сожалению, его уже семь лет как нет с нами. Два этих события отметил голом.

— Смотрели матч «Динамо» — ЦСКА? — Я всегда просматриваю игры будущих соперников. «Динамо» оставило хорошее впечатление. Поэтому готовились серьезно и ждали настоящего дерби.

— За ЦСКА в матчах с лондонским «Арсеналом» блистал Александр Головин . Павлюченко не смог определиться, кто ему больше нравится: он или братья Миранчуки. А вам? — Братья для меня номер один. По человеческим качествам трудно сравнивать, с Головиным я близко не знаком. Но как футболист он очень сильный, много европейских клубов им сейчас интересуется. У него большое будущее, желаю ему сделать правильный выбор. Если он уедет в Европу, думаю, не потеряется. Удачи ему, и желаю закрепиться в новой команде, если Саша все-таки решится переехать в европейский топовый клуб.

— Какое будущее у Миранчуков? — Тоже большое и тоже не за горами. Ими скоро заинтересуются, я уверен. Главное, чтобы ребята не опускали руки, упорно работали и прислушивались к старшему товарищу.

— Знаем, что вы дружите с ними и за пределами тренировочных полей. В чем ключевая разница между братьями? — Сложно сказать, ведь они близнецы. Парни сильно друг друга поддерживают, но характер у них чуть-чуть разный. Главное, чтобы на поле они показывали хорошую игру и были одинаково полезны: забивали, отдавали, то есть то, что от них требуется.

— И всё же — главное качество, которое их различает? — Если выбирать какую-то черту, то стоит отметить, что первым родился Алексей. Он старше на 10 минут. Это главное отличие. Он больше заботится об Антоне, следит за ним.

— Карьера у старшого брата также началась немногим раньше. — Антон съездил в аренду в Эстонию и не ошибся, сделал правильный выбор. Я всё время поддерживал его в этом. В итоге он вернулся в «Локо» и доказал, что должен играть в основном составе.

— Алексей не смог забить пенальти «Динамо». — Думаю, он не будет особо переживать на эту тему. Команда выиграла, Лёша отдал голевой пас. Он прекрасно сыграл сегодня, выполнил большой объём работы. Так можно сказать, что об одном брате, что о другом.

Поэтому переживать не стоит, пусть лучше забивает в следующих играх.

— Ваш контракт с «Локомотивом» подходит к концу. Клуб пока не объявлял о намерениях продлить соглашение. Что вы думаете об этом? — Действительно, летом я стану свободным агентом. Правда это вопрос больше к агенту, который занимается моими делами. Но тема хорошая, и я готов рассматривать предложения.

— Остаться в «Локомотиве» — приоритетный вариант? — Зависит от клуба. Если они захотят, будем разговаривать. Готов остаться в «Локо», я здесь уже очень давно. Это мой дом.

— Можно сказать, что осечка с «Амкаром» была нужна «Локомотиву», чтобы встряхнуться? — Я думаю, мы не должны были оступаться. Хорошо, что сделали правильные выводы и реабилитировались. Выиграли две игры, взяли шесть очков. Такой же момент был в первой части сезона, когда мы проиграли «Амкару» (0:1), после чего обыграли «Ростов» (1:0) и «Динамо», кстати тоже крупно (3:0). Дальше пошло-поехало. Дай бог, чтобы также было в концовке чемпионата.

— Чувствуется дыхание «Спартака» в спину? — Конечно, всё очень напряжено. Но сейчас мы зависим полностью от себя. Если не потеряем очки, то доберемся до финиша и выиграем этот чемпионат. Все зависит только от нас — ни на кого не смотрим, ни за кого не переживаем и не болеем. Готовимся к следующей игре, важно выигрывать и всё.

— После окончания чемпионата состоится главное событие в жизни нашей страны: чемпионат мира по футболу в России. Остаются надежды на попадание в сборную? — Отвечу так: сейчас в моей голове на первом месте «Локомотив». Стараюсь все мысли о сборной оставить на потом. Нужно доиграть оставшиеся матчи и добиться того, к чему мы шли весь сезон. А там уже время расставит всё по своим местам. От меня надо просто стабильно играть, потому что в своё время я потерял место в основном составе. Наверное, это были мои ошибки. Но хорошо, что предоставился шанс и я всеми силам буду держаться за место в основе, чтобы приносить «Локомотиву» пользу. Сейчас это в приоритете.