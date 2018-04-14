Почему в теннисе хотят строго ограничить время на исполнение подачи

На матчах предстоящего турнира US Open — 2018 впервые будут использованы специальные таймеры, отсчитывающие время на подачу мяча. Интервал между розыгрышами будет составлять строго 25 секунд, а за превышение лимита атлеты могут быть наказаны потерей очков. Это нововведение планируется внедрить на всех турнирах Большого Шлема. Мнения спортсменов об инициативе разделились. Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков считает, что внедрение таймера пойдёт на пользу спорту. Однако испанец Рафаэль Надаль уверен, что это приведёт к деградации тенниса. О причинах и последствиях изменений в правилах большого тенниса — в материале RT.

Теннис — достаточно консервативный вид спорта, чтущий традиции, заложенные ещё на заре его истории. В связи с этим в вопросах, касающихся судейства, до сих пор присутствует человеческий фактор. Так было и с введением в 2013 году правила о запрете умышленного затягивания времени, которое гласило, что теннисист должен произвести подачу не позднее, чем через 25 секунд после разыгранного очка.

На матчах Большого шлема данное правило было ещё строже: игрокам давалось лишь 20 секунд. Однако основная проблема состояла в том, что секундомер находился у судьи на вышке, который запускал и останавливал его по своему усмотрению. Это приводило к послаблению правила, особенно если речь шла о теннисистах первой десятки.

Во избежание «дискриминации» при подаче, Ассоциация тенниса Соединённых Штатов (USTA), занимающаяся организацией одного из турниров Большого Шлема, объявила о том, что в этом году на всех матчах Открытого чемпионата США будут использованы специальные таймеры подач, установленные непосредственно на кортах. За их запуск так же будут отвечать судьи на вышке, однако разница с предыдущим правилом состоит в том, что на этот раз счётчик будет виден как зрителям, так и спортсменам, которым будет проще контролировать своё время. Начало отсчёта может быть отложено только по причине, связанной с погодными условиями, слишком оживлёнными болельщиками или усталостью игроков после затяжного предыдущего розыгрыша.

Наказание за затяжку времени останется прежним. После первого нарушения игроку будет вынесено устное предупреждение. За второй и третьей последуют более строгие наказания — снятие очков и даже проигрыш в гейме.

Главной целью нововведения является увеличение скорости и динамики соревнований, что, по мнению организаторов, сделает теннис ещё более зрелищным.

«Увеличение темпа игры — главная задача в мире спорта на настоящий момент. Мы осознаём это и не хотим, чтобы теннис оставался в стороне от данной тенденции», — заявил представитель USTA Крис Видмайер в разговоре с The New York Times

Помимо 25-секундного ограничения времени при подаче, атлеты не смогут тратить на разминку перед матчем больше 7 минут. Штраф за превышение данного лимита по вине игрока может составить около $20 тыс.

Оба правила уже прошли свою проверку на юниорских, а также квалификационных турнирах, предшествовавших US Open-2017. Сообщается, что счётчики подач не вызывали никакого дискомфорта у теннисистов. Чаще всего недовольной оставалась лишь проигравшая сторона.

В ближайшем будущем планируется ограничить время отсутствия игроков на корте, а также ввести подобные изменения в правилах на всех турнирах Большого Шлема. Организаторы этих соревнований положительно отреагировали на нововведения.

«Все турниры Большого Шлема полностью поддержали нас в этом начинании. Мы рады занять лидирующую позицию в этом вопросе», — рассказала The New York Times исполнительный директор USTA Стэйси Аллатсер.

В теннисном мире мнения о целесообразности введения таймеров подачи разделились. Одним из сторонников новой системы стал бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков. По его мнению, положительная сторона будет заключаться в более строгом контроле за действиями игроков.

«Я только приветствую подобное нововведение. Оно поможет уменьшить количество претензий. Бывает так, что главный судья делает замечание теннисисту, тот «вспыхивает», начинается словесная перепалка. Здесь же такого не будет, так как контроль времени будет осуществлять компьютер. За нарушением лимита последует наказание, которое никто оспаривать не будет. Пора уже и в футболе ввести видеоповторы для определения гола, потому что во всех видах спорта присутствует вспомогательная техника, которая действительно работает», — поделился своей точкой зрения Чесноков с RT.

По словам тренера, таймеры подач могут внести значительные изменения в подготовку теннисистов, которая должна стать серьёзнее в связи с тем, что время на отдых между розыгрышами будет ограничено. Сложнее всего будет игрокам, тратящим больше времени на восстановление концентрации.

«Перед подачей спортсмену необходимо собраться, настроить внимание. Возьмите Джоковича, который не начнёт подавать, пока не отчеканит мяч 150 раз. Сейчас у него такой возможности не будет. Поэтому нужна правильная подготовка как физическая, так и психологическая. Ведь есть Феррер, есть земляные игроки, которые за розыгрыш наносят по 20 ударов, много бегают. Для них большое значение играет, даётся 20 секунд, 25 или 30. Поэтому все теннисисты изначально станут более подготовленными и выносливыми, потому что время на восстановление значительно сократится. Посмотрим, во что всё это выльется», — отметил экс-спортсмен.

Из действующих теннисистов пока никто не отреагировал на сообщение о нововведении, с которым им предстоит столкнуться во время матчей основной сетки US Open. Однако в прошлом сезоне среди игроков были как сторонники, так и противники применения счётчиков подачи. Так, вторая ракетка мира Роджер Федерер говорил о том, что таймеры могут быть не только весьма полезны в игре, но и создать некоторые неудобства для самих теннисистов на корте.

«Счётчик подачи — интересная вещь, так как достаточно много игроков выходят за лимит времени. Поэтому правило действительно стоит ужесточить. Однако как быть в случаях с долгими розыгрышами, когда теннисист еле успевает добежать до сетки, чтобы достать укороченный, а ему сразу нужно возвращаться на заднюю линию?», — приводит слова швейцарца tennisnow.com Первая ракетка мира Рафаэль Надаль был более резок в своей оценке.

«Всё зависит от того, чего ожидают болельщики. Если им нужны короткие розыгрыши и бездумная игра, тогда введение таймера подачи может стать и правильным решением. Но если зрители хотят присутствовать на матчах, подобных нашим с Новаком Джоковичем с 50 ударами за розыгрыш, то вводить лимит времени точно не стоит. Счётчики и шоу — две абсолютно несовместимые вещи», — цитирует испанца eurosport.com.

Самый яркий пример использования таймеров в других видах спорта — баскетбол, где почти все действия спортсменов ограничены различным временным интервалом. Кроме того, Главная лига бейсбола (MLB) ввела таймер, рассчитанный на сокращение перерыва между иннингами. Также организация по примеру тенниса планирует ограничить время, отведённое на ввод мяча питчером.