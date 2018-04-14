«Большой куш». Прогнозы на НБА. Ставки на баскетбол

«Торонто» и «Вашингтон» наберут больше 211 очков, а Ламаркус Олдридж подтвердит звание лучшего скорера «Сперс» — в «Большом куше»

Дождались, дамы и господа. Громкое и троекратное ура. Плей, как говорится, офф. Кульминация, логическое завершение и вафельный стаканчик в любимом с детства пломбире. Длинный и интереснейший регулярный сезон завершён. И пусть неудачи и свершения рубрики останутся в прошлом. С новыми мыслями и желаниями, вооружившись неумолимой статистикой и беспристрастной логикой, не забывая об ошибках и прислушиваясь к критике, мы открываем новую главу Большого куша. Главу, которая в прошлые годы постсезона, за редким исключением, всегда была интересной, поучительной и чрезвычайно успешной. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы восстановить баланс нашего виртуального банка. Добро пожаловать в плей-офф, дорогие читатели.

Событие

Матч #1 первого раунда плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Сперс». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.28/4.2, фора (-8,0) за 1.96. Тоталы — хозяева (107,5) за 1.95; гости (99,5) за 1.95; общий (206,5) за 1.96. Выбор — индивидуальный тотал Ламаркуса Олдриджа больше 24,5 с коэффициентом 2.01. Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 2020 фишек).

Кто бы ни претендовал на звание лучшего тренера недели, месяца или всей лиги в целом, лавры самого умного тренера неизменно будут принадлежать Грегу Поповичу. Мэтр максимально использует сильные стороны каждого игрока из ростера, грамотно нивелируя недостатки за счёт превосходно поставленной командной игры. При этом чётко раздаёт указания, целенаправленно и точечно воздействуя на слабые зоны соперников. Поэтому очень сложно представить себе ситуацию, в которой многолетний наставник «Сперс» не воспользовался бы всеми качествами своего главного атакующего движителя. Олдридж хорош в «краске», неплохо поливает из-за дуги, при этом он достаточно грамотно ищет и находит на себе фолы. Кроме этого, в составе действующих чемпионов нет ни одного человека, который смог бы в полной мере нейтрализовать атакующий потенциал главной надежды «Сан-Антонио». Если смотреть на этот выбор только через призму статистического разреза, то потенциально мы имеем 19 бросков с игры и 7 бросков с линии штрафных. Учитывая ответственность матча, четыре очные встречи оппонентов в нынешнем сезоне, а также наличие недюжинных снайперских способностей у выбранного нами пациента — исходных данных должно с лихвой хватить для прохода ставки.

Событие

Матч #1 первого раунда плей-офф НБА «Торонто Рэпторс» — «Вашингтон Уизардс». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.27/4.4, фора (-8,0) за 1.96. Тоталы — хозяева (109,5) за 1.95; гости (101,5) за 1.95; общий (210,5) за 1.96. Выбор — суммарный тотал матча «Торонто Рэпторс» — «Вашингтон Уизардс» больше 211 с коэффициентом 1.98. Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 1960 фишек). Кардинально изменившие модель и принцип игры «Рэпторс». И не менее изменивший собственным принципам «Вашингтон». И если первые удивили исключительно со знаком «+», то вторые — в очередной раз разочаровали. Силе и мощи канадской дружины, в недавнем прошлом базирующейся только и сугубо на индивидуальных действиях Кайла Лоури и Демара Дерозана, пришли на смену вариативность, слаженность командных действий и исключительное взаимопонимание. И дело не только в прогрессе лидера «Рэпторс». Преданные поклонники канадской дружины не раз и не два просыпались в холодном поту от одной мысли о том, что рано или поздно Демар снова примется швырять «кирпичи» со средней дистанции. Причём, из максимально неудобных положений. Желательно, с максимально возможным сопротивлением. Тут даже не могло быть двух вариантов на лауреата премии «Самый ужасный 2-х очковый баскетбол». Но Дуэйну Кейси удалось совершить практически невозможное. По итогам регулярного чемпионата «Торонто» — четвёртые во всей лиге по трёхочковым попаданиям, третьи по очкам и в топ-5 по эффективности нападения. В матчах на вылет многое может измениться, но основные приёмы и наработки, тем более приносящие результат, никто кардинальным образом менять не будет. Столичная дружина может ответить на слаженную игру оппонента не только упрёками в эгоистичности отдельных персонажей. Во-первых, одно присутствие в составе Брэдли Била существенно увеличивает шансы на количество дальних бросков с процентом попадания далеко за 40. Возвращение в строй одного из лучших разыгрывающих лиги Джона Уолла , при этом полностью выздоровевшего и изрядно похудевшего, добавляет вариативности и движения мяча. Отто Портер Маркиф Моррис , хоть и не входят в когорту элитных снайперов, но, как минимум являются крепкими ролевиками с хорошо поставленным броском из-за дуги. Да и о прогрессе Келли Убре вкупе с подвигами превосходно заменившего на время травмы Джона Уолла Томаша Саторански упомянуть будет не лишним. Итого имеем две отлично атакующих команды с целой россыпью снайперов. Сражение коллективов, которые делают упор именно на атакующий баскетбол и умеют извлекать из этого максимальную пользу.

Событие

Матч #1 первого раунда плей-офф НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.43/3.25, фора (-5,5) за 1.96. Тоталы — хозяева (109,5) за 1.95; гости (103,5) за 1.95; общий (212,5) за 1.96. Выбор — индивидуальный тотал Джру Холидэя больше 19,0 с коэффициентом 1.9. Матч #1 первого раунда плей-офф НБА «Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.39/3.32, фора (-6,0) за 1.96. Тоталы — хозяева (109,5) за 1.95; гости (103,5) за 1.95; общий (212,0) за 1.96.

Выбор — тотал подборов Хассана Уайтсайда больше (10,5) с коэффициентом 1.7. Ставка — 1000 фишек с коэффициентом 3.23 (возможная прибыль — 2230 фишек).