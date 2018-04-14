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Украинский защитник Макаренко перешел в «Андерлехт»
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Украинский защитник Макаренко перешел в «Андерлехт» 

Советский спорт 50 минут назад
Сообщается, что контракт подписан на четыре года. Соглашение вступит в силу со следующего сезона.
В текущем сезоне 26-летний Евгений Макаренко провел 29 матчей за «Кортрейк» и сделал две голевые передачи.
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