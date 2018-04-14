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Кубок Гагарина прибыл на «Татнефть-Арену»
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Кубок Гагарина прибыл на «Татнефть-Арену» 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Кубок Гагарина торжественно прибыл на казанскую «Татнефть-Арену» на автомобиле КАМАЗ-Мастер в сопровождении патруля мотоциклов ГИБДД. Напомним, сегодня, 14 апреля, стартует первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2018.
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