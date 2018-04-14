Кубок Гагарина прибыл на «Татнефть-Арену»

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ЦСКА отправился на матч с «Уфой» с Вернблумом и Фернандесом, но без Дзагоева

Заболотный и Дриусси – в основе «Зенита» на матч с «Анжи», Ригони – в запасе

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