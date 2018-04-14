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Петербургский журналист, брат бывшего функционера РФС Максима Погорелова, запустил на YouTube шоу про футбол с вызывающим названием «Это полное г…но»
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Петербургский журналист, брат бывшего функционера РФС Максима Погорелова, запустил на YouTube шоу про футбол с вызывающим названием «Это полное г…но» 

Интересант 39 минут назад
Петербургский журналист и спортивный комментатор Федор Погорелов запустил на YouTube шоу про футбол с бранным названием. «Это полное г…но». Так непатриотично обозначил Погорелов ситуацию в футболе вообще, и, вероятно, в «Зените» в частности, накануне чемпионата мира по футболу, который должен пройти в нашем городе.
Интересно, что Погорелов регулярно комментирует матчи «Зенита» в эфире одного из петербургских телеканалов. Руководство клуба этими трасляциями очень довольно, поскольку при ужасной игре Федор всё время находит обстоятельства, оправдывающие бездарных футболистов. При этом болельщики «Зенита» на интернет-форумах постоянно критикуют его за унылые комментарии.
Также забавно, что брат Федора, человека, назвавшего футбол «г…ном», — Максим Погорелов — работал с Сергеем Фурсенко в бытность его президентом Российского футбольного союза, занимая должность директора департамента РФС по юридическим вопросам.
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