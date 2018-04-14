Петербургский журналист, брат бывшего функционера РФС Максима Погорелова, запустил на YouTube шоу про футбол с вызывающим названием «Это полное г…но»

Петербургский журналист и спортивный комментатор Федор Погорелов запустил на YouTube шоу про футбол с бранным названием. «Это полное г…но». Так непатриотично обозначил Погорелов ситуацию в футболе вообще, и, вероятно, в «Зените» в частности, накануне чемпионата мира по футболу, который должен пройти в нашем городе.

Интересно, что Погорелов регулярно комментирует матчи «Зенита» в эфире одного из петербургских телеканалов. Руководство клуба этими трасляциями очень довольно, поскольку при ужасной игре Федор всё время находит обстоятельства, оправдывающие бездарных футболистов. При этом болельщики «Зенита» на интернет-форумах постоянно критикуют его за унылые комментарии.