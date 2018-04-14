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Воспитанник «Милана» Агнеро перешел в молдавский «Сфынтул Георге»
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Воспитанник «Милана» Агнеро перешел в молдавский «Сфынтул Георге» 

Советский спорт 38 минут назад
19-летний полузащитник является воспитанником «Милана». На позиции правого полузащитника он выступал за команды «Милана» U-17 и U-19, а последние полгода играл в клубе Серии D «Пичерно».
В текущем сезоне Агнеро провел семь матчей за «Пичерно».
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