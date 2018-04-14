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«Барселона» — «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Барселона» — «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимает «Валенсию».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Барселона
Валенсия
Тер Штеген Марк-Андре • Роберто Серхи • Пике Херард • Юмтити Самуэль • Альба Хорди • Коутиньо Филиппе • Бускетс Серхио • Паулиньо ЖозеИньеста АндресМесси ЛионельСуарес Луис
Запасные: Вермален Томас • Алькасер Пако • Силессен ЯсперДенис СуаресГомеш АндреДембеле УсманСемеду Нелсон
Нето Мурара • Везу Рубен • Гарай Эсекиэль • Габриэль Паулиста • Гайя Хосе • Солер Карлос • Парехо ДаниэльКондогбия Жоффрей • Гуэдеш Гонсалу • Родриго Морено • Санти Мина
Запасные: Дзадза Симоне • Хауме Доменек • Вьетто Лусиано • Мурильо ДжейсонПерейра Андреас • Максимович Неманья • Латорре Антонио
14 апреля. Стадион «Камп Ноу» (Барселона).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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