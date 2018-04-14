В матче 32-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимает «Валенсию».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Барселона
Валенсия
Тер Штеген Марк-Андре • Роберто Серхи • Пике Херард • Юмтити Самуэль • Альба Хорди • Коутиньо Филиппе • Бускетс Серхио • Паулиньо Жозе • Иньеста Андрес • Месси Лионель • Суарес Луис
Запасные: Вермален Томас • Алькасер Пако • Силессен Яспер • Денис Суарес • Гомеш Андре • Дембеле Усман • Семеду Нелсон
Нето Мурара • Везу Рубен • Гарай Эсекиэль • Габриэль Паулиста • Гайя Хосе • Солер Карлос • Парехо Даниэль • Кондогбия Жоффрей • Гуэдеш Гонсалу • Родриго Морено • Санти Мина
Запасные: Дзадза Симоне • Хауме Доменек • Вьетто Лусиано • Мурильо Джейсон • Перейра Андреас • Максимович Неманья • Латорре Антонио
14 апреля. Стадион «Камп Ноу» (Барселона).
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