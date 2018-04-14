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«Челси» благодаря дублю Жиру обыграл «Саутгемптон», проигрывая по ходу матча 0:2
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«Челси» благодаря дублю Жиру обыграл «Саутгемптон», проигрывая по ходу матча 0:2 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 34-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» принимал на своём поле «Челси». Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась волевой победой гостей со счётом 3:2.
До 70-й минуты матча хозяева вели в счёте 2:0 благодаря голам Душана Тадича и Яна Беднарека, однако в оставшееся игровое время дубль Оливье Жиру и точный удар Эдена Азара помогли синим вырвать победу.
«Челси» (60 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Саутгемптон» (28) находится на 18-й строчке.
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