«Челси» благодаря дублю Жиру обыграл «Саутгемптон», проигрывая по ходу матча 0:2

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» принимал на своём поле «Челси». Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась волевой победой гостей со счётом 3:2.

До 70-й минуты матча хозяева вели в счёте 2:0 благодаря голам Душана Тадича и Яна Беднарека, однако в оставшееся игровое время дубль Оливье Жиру и точный удар Эдена Азара помогли синим вырвать победу.

«Челси» (60 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Саутгемптон» (28) находится на 18-й строчке.