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Анна Сидорова: «Не планирую заканчивать спортивную карьеру»
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Анна Сидорова: «Не планирую заканчивать спортивную карьеру» 

Спорт-Экспресс 32 минуты назад
Керлингистка Анна Сидорова рассказала, что продолжит выступления на профессиональном уровне. Кроме того, ее команда останется в спорте еще как минимум на один сезон.
— Я не планирую заканчивать спортивную карьеру, теперь это уже точно, я определилась. Как минимум сезон мы точно играем, остаемся в том же составе — договорились об этом еще до чемпионата России, не зная, как его проведем, — приводит «Р-Спорт» слова Сидоровой. — Как я уже говорила, успокоюсь только тогда, когда у меня будет олимпийская медаль и желательно золотого отлива. Поэтому я взяла какое-то время для себя, решила прочувствовать, есть ли во мне силы продолжать бороться дальше за свою мечту. И на данный момент я чувствую эти силы. Тем более мы победили в чемпионате, мы сильнейшие в России, почему бы и нет?
Ранее команда Сидоровой выиграла чемпионат России, одолев в финале «Адамант — Санкт-Петербург 1» (6:2).
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