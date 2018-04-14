Анна Сидорова: «Не планирую заканчивать спортивную карьеру»

Керлингистка Анна Сидорова рассказала, что продолжит выступления на профессиональном уровне. Кроме того, ее команда останется в спорте еще как минимум на один сезон.

— Я не планирую заканчивать спортивную карьеру, теперь это уже точно, я определилась. Как минимум сезон мы точно играем, остаемся в том же составе — договорились об этом еще до чемпионата России, не зная, как его проведем, — приводит «Р-Спорт» слова Сидоровой. — Как я уже говорила, успокоюсь только тогда, когда у меня будет олимпийская медаль и желательно золотого отлива. Поэтому я взяла какое-то время для себя, решила прочувствовать, есть ли во мне силы продолжать бороться дальше за свою мечту. И на данный момент я чувствую эти силы. Тем более мы победили в чемпионате, мы сильнейшие в России, почему бы и нет?

Ранее команда Сидоровой выиграла чемпионат России, одолев в финале «Адамант — Санкт-Петербург 1» (6:2).