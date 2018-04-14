Козловский: «Благодаря команде „Тамбов“ во многом написали сценарий фильма „Тренер“

Режиссёр фильма «Тренер» Данила Козловский благодарен футболистам «Тамбова» за участие в съемках картины. Его слова приводит корреспондент "Евро-Футбол.ру" Иван Кершнер.

— К нам приехала профессиональная команда «Тамбов» (члены съёмочной группы начали посмеиваться, вспоминая забавный случай с этой командой, который Данила пообещал рассказать), за что им огромное спасибо, да и вообще этому городу. Благодаря ним во многом написали этот сценарий, потому что мы поехали туда, жили вместе с командой, нас допустили в святую святых, у нас была уникальная возможность общаться с людьми на запрещенные личные и очень деликатные темы. Общаться честно. Мне очень хотелось бы, чтобы они были в кино, это реальная команда «Тамбов», она действительно приехала после матча, по-моему, в Калининграде…откуда-то далеко они летели. Они прилетели, подходит Андрюша — главный тренер команды:

— Ну что там?

— Ща, ща мы всё быстренько сделаем, ты не переживай.

— Слушай, Андрюш, ты скажи своим ребятам, что возможно нужно будет сделать один дубль, два, может даже пять, может даже семь. Я помню у нас банкет после смены (у нас был последний съёмочный день в Новороссийске), мы постараемся не задерживаться, но мало ли — всякое бывает.

— Да я тебя умоляю! Сейчас мы быстренько разведём, чего там. Да я видел эту комбинацию, комбинация простейшая. Не вопрос, не переживай.

Ну, я так кивнул. Хорошо! Значит, проходит часа полтора, у ребят не получается, не потому что они не талантливые футболисты, а потому что нужно совместить 3-5 камер, и чтобы всё сошлось в комбинации. Чтобы игрок оказался в нужном месте, чтобы мяч пролетел по необходимой траектории, потому что я сознательно, ещё раз подчёркиваю — это было наше общее решение, и моё в первую очередь, не использовать компьютерную графику при рисовании мячей. В общем, спустя 2-3 часа ребята подходят ко мне:

— Икха, икха (тяжело дышит).

На них нет лица, они мокрые, промокшая одежда. Я говорю:

— Ребята, всё нормально? Ещё один дублик?

И это было сказано на автомате. Я смотрю на свою команду «Метеор», на них и капельки нет — они уже привыкли, они полгода в этом, они уже нормальные спортивные. Они подходят:

— Сейчас мы этот Тамбов дёрнем, давай сейчас, это самое, поиграем потом с ними после.

К чему я это говорю, что это нагрузки даже для профессиональных футболистов, играющих на высоком уровне, таких как «Тамбов», — у них есть шансы попасть в премьер-лигу, они огромные молодцы, — но даже им было тяжело справляться с такими нагрузками.

Потом был задан вопрос по поводу композиций, подобранных для фильма. А также спросили, может ли тренер выступить в роли игрока в реальной жизни. На что был дан ответ — может, но сняв с себя должности главного тренера и объявить себя свободным агентом, при этом он лишается юридически права руководить командой.