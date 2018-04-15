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Манчини поздравил «Манчестер Сити» с чемпионством в АПЛ
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Манчини поздравил «Манчестер Сити» с чемпионством в АПЛ 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» поздравил «Манчестер Сити» с завоеванием чемпионского титула английской Премьер-лиги.
«Поздравляю «Манчестер Сити» с победой в английской Премьер-лиге!», — написал 53-летний специалист.
Напомним, Манчини возглавлял «Манчестер Сити» с 2009 по 2013 год. В Англии ему удалось выиграть АПЛ (2012), Кубок (2011) и Суперкубок Англии (2012).
Фото доступно на официальной странице Роберто Манчини в «Инстаграме».
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