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15 аэростатов будут летать над Нижним Новгородом вечером и утром
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15 аэростатов будут летать над Нижним Новгородом вечером и утром 

nn.ru 23 минуты назад
Фото: nn.ru
— Летом, сразу после Чемпиона Мира по футболу нас ждет интересная воздухоплавательная программа! — сообщил в социальной сети организатор фиесты Георгий Зименко. — Программа будет состоять из двух частей. Первая часть пройдет в Нижнем Новгороде с 27 по 29 июля — «Приволжская Фиеста», вторая часть — с 30 июля по 3 августа в городе Семенов — Чемпионат Приволжского Федерального округа по воздухоплавательному спорту!
В нашем городе шары будут подниматься в воздух утром и вечером.
— Полтора десятка тепловых аэростатов будут утром и вечером летать над Нижним Новгородом, а кульминацией станет ночное свечение аэростатов на площадке перед Нижегородской Ярмаркой! — сообщил спортсмен.
Чемпионат Приволжского Федерального округа по воздухоплавательному спорту впервые прошел прошлым летом в Семенове Нижегородской обоасти. После подведения итогов организаторы пообещали, что мероприятие станет ежегодным.
Совсем недавно наш корреспондент вел репортаж из поднебесья на зимней фиесте. Тогда в условиях -20 °С над Нижегородской ярмаркой взмыли несколько десятков шаров, чтобы посоревноваться, кто пролетит дальше.
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