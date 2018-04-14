15 аэростатов будут летать над Нижним Новгородом вечером и утром

— Летом, сразу после Чемпиона Мира по футболу нас ждет интересная воздухоплавательная программа! — сообщил в социальной сети организатор фиесты Георгий Зименко . — Программа будет состоять из двух частей. Первая часть пройдет в Нижнем Новгороде с 27 по 29 июля — «Приволжская Фиеста», вторая часть — с 30 июля по 3 августа в городе Семенов — Чемпионат Приволжского Федерального округа по воздухоплавательному спорту!

В нашем городе шары будут подниматься в воздух утром и вечером.

— Полтора десятка тепловых аэростатов будут утром и вечером летать над Нижним Новгородом, а кульминацией станет ночное свечение аэростатов на площадке перед Нижегородской Ярмаркой! — сообщил спортсмен.

Чемпионат Приволжского Федерального округа по воздухоплавательному спорту впервые прошел прошлым летом в Семенове Нижегородской обоасти. После подведения итогов организаторы пообещали, что мероприятие станет ежегодным.

Совсем недавно наш корреспондент вел репортаж из поднебесья на зимней фиесте. Тогда в условиях -20 °С над Нижегородской ярмаркой взмыли несколько десятков шаров, чтобы посоревноваться, кто пролетит дальше.