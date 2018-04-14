Тарасов: «Была мысль, что главное не пропустить в первом тайме»

— Сегодня тот случай, когда «Локомотив» полностью доволен собой. Все получалось, или есть повод быть недовольным?

— Я думаю, 4:0 выиграли, это главное. Три очка, а остальное сейчас неважно. Нам надо набирать и не останавливаться.

— Первые три мячи пришли со стандартов, это отдельно отрабатывали или стечение обстоятельств?

— Я думаю, хорошее исполнение. Игроки, два брата, Джефф и Ману всегда остаются и отрабатывают.

— Ману сегодня не было. Это не осложнило задачу?

— У нас большая скамейка, все хорошо друг друга заменяют, поэтому тренер выбирает состав. У Ману, по моему, небольшие проблемы со здоровьем.

— Стычка в конце, что это было?

— Эмоции, когда команда проигрывает крупно, трудно сдержать эмоции, это футбол, никто ни на кого обиду не держит.

— Когда Алексей Миранчук не забил пенальти, не было каких-то неприятных мыслей, что можете не удержать?

— У меня лично была мысль, что главное не пропустить в первом тайме, а там все сложиться нормально.

— «Локомотиву» предстоит тяжелый отрезок. Есть ли опасения, что можете оступиться?

— Опасения есть всегда. Но если мы будем так играть, как в последних матчах с «Ростовом» и "Зенитом" , сплоченно и сконцентрировано, то все будет хорошо.

— По игре есть вопросы? Геркус сказал, что маловато карточек давали игрокам «Динамо».

— Сложно сейчас судить, потому что надо пересматривать. Мне не дали карточку, это хорошо.