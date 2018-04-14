Тарасов: «Была мысль, что главное не пропустить в первом тайме» 

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подвёл итоги матча с «Динамо» (4:0). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Белла Гаургашвили.
— Сегодня тот случай, когда «Локомотив» полностью доволен собой. Все получалось, или есть повод быть недовольным?
— Я думаю, 4:0 выиграли, это главное. Три очка, а остальное сейчас неважно. Нам надо набирать и не останавливаться.
— Первые три мячи пришли со стандартов, это отдельно отрабатывали или стечение обстоятельств?
— Я думаю, хорошее исполнение. Игроки, два брата, Джефф и Ману всегда остаются и отрабатывают.
— Ману сегодня не было. Это не осложнило задачу?
— У нас большая скамейка, все хорошо друг друга заменяют, поэтому тренер выбирает состав. У Ману, по моему, небольшие проблемы со здоровьем.
— Стычка в конце, что это было?
— Эмоции, когда команда проигрывает крупно, трудно сдержать эмоции, это футбол, никто ни на кого обиду не держит.
— Когда Алексей Миранчук не забил пенальти, не было каких-то неприятных мыслей, что можете не удержать?
— У меня лично была мысль, что главное не пропустить в первом тайме, а там все сложиться нормально.
— «Локомотиву» предстоит тяжелый отрезок. Есть ли опасения, что можете оступиться?
— Опасения есть всегда. Но если мы будем так играть, как в последних матчах с «Ростовом» и "Зенитом", сплоченно и сконцентрировано, то все будет хорошо.
— По игре есть вопросы? Геркус сказал, что маловато карточек давали игрокам «Динамо».
— Сложно сейчас судить, потому что надо пересматривать. Мне не дали карточку, это хорошо.