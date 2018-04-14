Неделя безумных камбэков продолжается: «Челси» обыграл «Саутгемптон», уступая в два мяча

В матче 34-го тура АПЛ «Саутгемптон» на «Сент-Мэрис» уступил «Челси». Хозяева вели в счете 2:0, но в течение 8 минут во втором тайме пропустили трижды.

Протокол игры

Саутгемптон

Челси

(1:0) Тадич Душан 21'

70' Жиру Оливье (2:1)

75' Азар Эден (2:2)

78' Жиру Оливье (2:3)

Запасные: Форстер Фрейзер • Лемина Марио • Буфаль Софьян • Маккуин Сэм

Запасные: Баркли Росс • Кабальеро Вилли • Бакайоко Тьемуа • Эмерсон Палмиери

14 апреля. Стадион «Сент-Мэрис» (Саутгемптон).

Уступив дома «Тоттенхэму» (1:2) и упустив победу с «Вест Хэмом» (1:1), «Челси» значительно ухудшил шансы на попадание в топ-4 по итогам сезона. Судя по интервью Антонио Конте и футболистов лондонцев, веры в попадание в Лигу чемпионов практически не осталось. Отставание от «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» составляло 10 очков перед текущим туром. Дела «Саутгемптона» складываются еще хуже — команда не выигрывает с начала февраля и стоит на грани вылета в Чемпионшип. «Святые» на 3 очка отставали от спасительного 17-го места.

С первых минут команды стали играть в достаточно живой футбол, понимая острую необходимость в победе. На первых порах активнее действовал «Челси», часто пробивавший по воротам. Точности, правда, ударам совсем не хватало — за первые 45 минут ни одного попадания в створ. Подопечные Марка Хьюза долго выжидали своего шанса, который сразу же материализовали в гол. Левый защитник Райан Бертранд на невероятной скорости промчался по своей бровке, после чего буквально вложил мяч в ногу Душану Тадичу. Сербский полузащитник оказался точен, в касание пробив мимо Тибо Куртуа — 1:0.

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Забив гол, хозяева еще больше завладели инициативой, создав несколько моментов на кураже. На Антонио Конте было больно смотреть — итальянец задумчиво наблюдал за происходящим на поле, без малейшего огонька в глазах. Мучение «синих» продолжилось и после перерыва — несмотря на 65% владения мячом, любая потеря приводила к острейшим атакам «Саутгемптона». На 53-й минуте невероятный сэйв совершил Куртуа. Хозяева легко вышли из обороны в атаку за счет одного длинного паса. Шейн Лонг обыграл двух защитников и пробил по удивительной дуге — мяч опускался прямо под перекладину, но выручил бельгийский голкипер. Лондонцам удалось ответить своей затяжной атакой и впервые пробить в створ, но безрезультативно.

Совершенно не попал в игру Альваро Мората, проведя очередной невыразительный матч. На 60-й минуте его заменил Оливье Жиру, а Педро вышел вместо Давиде Дзаппакосты. Казалось, замены последовали немного поздновато, потому что за минуту до этого «Саутгемптон» вколотил и второй мяч в сетку ворот Куртуа. Идеальную подачу со штрафного Джеймса Уорд-Прауса ударом с лёту замкнул центральный защитник Ян Беднарек, для которого эта встреча стала первой в составе «святых» — 2:0. В действиях футболистов «Челси» совсем не ощущалось уверенности и понимания, что они должны делать на поле. Их провалы в середине поля при контратаках ужасали, «Саутгемптон» раз за разом одним простым забросом вываливался на двух центральных защитников — Гари Кэйхилла и Андреаса Кристенсена.

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Ничто не предвещало беды для хозяев, однако в скором времени «Челси» сумел перевернуть игру с ног на голову. За 8 минут лондонцы забили трижды, совершив невероятный камбэк. На 70-й минуте Жиру забил удивительный гол головой, на 75-й Эден Азар замкнул прострел с фланга Виллиана, а на 78-й — Жиру подкараулил отскок и мощно пробил в угол ворот Алекса Маккарти. От такого шока отойти «Саутгемптон» не смог — за оставшееся время «Челси» достаточно уверенно сохранил добытое преимущество.

Невероятная развязка! Выход Жиру оживил «Челси» в атаке и добавил мощи, партнеры сразу это почувствовали и игра в исполнении «синих» стала совсем другой. «Челси» набрал 3 очка и временно сократил отставание от 4-го места до 7 баллов, а «Саутгемптон» значительно ухудшил свое положение, оставшись в зоне вылета.