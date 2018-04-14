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Евгений Ловчев: Могила Федора Черенкова в запущенном состоянии
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Евгений Ловчев: Могила Федора Черенкова в запущенном состоянии 

Советский спорт 1 час назад
Об этом обозревателю «Советского спорта» Евгению Ловчеву сообщил его старый друг, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
— На неделе мне позвонил Юрий Семин. Он был в тот момент на кладбище. Палыч приехал проведать могилу своего друга Валерия Маслова, легенды «Динамо». Для тех, кто не знает, напомню, что он играл не только в футбол, но был капитаном сборной СССР по хоккею с мячом, становился чемпионом мира. И вот Палыч мне звонит и говорит, что могила запущена. Я подумал, что он про могилу Валерия Маслова. А Палыч отвечает: «С Валерой я решу, за могилой присмотрят. Рядом могила Федора Черенкова. Какие-то шарфы там висят, но сама могила не ухожена, в запущенном состоянии».
Тут я должен сказать, что не надо в этом обвинять клуб. Это результат сложных отношений дочери от первого брака и последней жены Федора. Они все никак не поделят память о Федоре и его могилу. Поэтому хотел бы обратиться к спартаковским болельщикам: по мере возможностей взять шефство над могилой великого футболиста.
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