Евгений Ловчев: Могила Федора Черенкова в запущенном состоянии

— На неделе мне позвонил Юрий Семин. Он был в тот момент на кладбище. Палыч приехал проведать могилу своего друга Валерия Маслова , легенды «Динамо». Для тех, кто не знает, напомню, что он играл не только в футбол, но был капитаном сборной СССР по хоккею с мячом, становился чемпионом мира. И вот Палыч мне звонит и говорит, что могила запущена. Я подумал, что он про могилу Валерия Маслова. А Палыч отвечает: «С Валерой я решу, за могилой присмотрят. Рядом могила Федора Черенкова . Какие-то шарфы там висят, но сама могила не ухожена, в запущенном состоянии».

Тут я должен сказать, что не надо в этом обвинять клуб. Это результат сложных отношений дочери от первого брака и последней жены Федора. Они все никак не поделят память о Федоре и его могилу. Поэтому хотел бы обратиться к спартаковским болельщикам: по мере возможностей взять шефство над могилой великого футболиста.