Ещё
Евгений Ловчев: Сегодня «Спартак» упустил свой шанс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Ловчев: Сегодня «Спартак» упустил свой шанс 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
У «ЛОКОМОТИВА» НЕТ СЛАБЫХ МЕСТ
Перед матчем с «Уралом» «Спартак» неплохо сыграл в атаке с «Крыльями», ярко — с «Анжи», и тогда у команды сразу все в порядке. Потому что игра отодвигается от своих ворот. Но как только соперники чаще подходят к воротам красно-белых, обязательно получается гол. Вот и сейчас в первом тайме вроде бы начали активно, но не забили, затем сами себе соорудили гол. А ведь «Урал» имел всего два-три подхода к воротам Реброва, и два из них закончились голом.
«Спартак» поздравил «Урал» с новым стадионом, а «Локомотив» — с чемпионством
У меня после каждого тура спрашивают: будет ли «Локомотив» чемпионом? Отвечаю — будет! У «Локо» нет таких провалов, как у его ближайших конкурентов. Отчасти к провалам можно отнести матч с «Амкаром», но уже в следующей игре команда была в порядке. У «Локомотива» есть лидеры во всех линиях, а передняя просто на загляденье — Миранчуки, Фернандеш и Фарфан просто хороши, плюс Ари вернулся, а сейчас еще и Чорлука. У команды нет слабых мест. Остальные преследователи — как полукровки. У «Спартака» сильная передняя линия, но проблемы в защите. У ЦСКА оборона хорошая, в нападении некому забивать. «Зенит», это отдельная песня.
Поэтому «Локо» лидерство однозначно не отдаст. Тем более, с таким тренером и с его характером. А преследователи еще будут терять очки. Вот и «Спартак» сегодня упустил свой шанс.
«КРАСНОДАР» ОЖИЛ
«Краснодар» при Шалимове несколько обрусел. В худшем смысле этого слова. Какое-то безразличие появилось у игроков. А сейчас команда ожила. При Шалимове был основной состав, и если только у основы не шла игра, то на 80-й минуте кому-то давали шанс. Жоазиньо, Лабордепочти не играли. И смотрите, какой гол-красавец забил «Арсеналу» Лаборде. Очень красиво забил и Классен, который у Шалимова играл.
Все «Краснодару» решать! Кому достанется золото и кому — путевка в ЛЧ  Я смотрел игру «Зенита» с «Анжи» вместе с женой. Говорю ей: «Посмотри на лица игроков „Зенита“. На них нет никакой радости от того, что они занимаются любимым делом, играют в футбол». И какая разница с нынешним «Краснодаром». Даже Смолов стал спорить с арбитром за показанную карточку. Это говорит о том, что ему не безразлично происходящее на поле. А ведь мог просто смиренно отойти в сторону.
Может, в наших командах стоит почаще менять тренеров? Но это неправильно, что мы каждый раз пытаемся найти оправдание невнятной игре наших футболистов. Это их работа — играть в футбол, они за нее получают большие деньги. Они должны выскакивать на поле с таким настроем, как бык на красную тряпку на корриде в Испании.
SovSport.Ru: последние новости
«Сити» обыграл «Тоттенхэм» и может стать чемпионом завтра. Но все зависит «МЮ»! Валерий Рейнгольд: «Спартак» закончил борьбу за первое место Пенальти не надо - штрафные давай! "Локомотив" на выезде разгромил "Динамо"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирийские фанаты «послали» Трампа7
Муса спас «ЦСКА» от поражения в матче с «Уфой»
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение