Евгений Ловчев: Сегодня «Спартак» упустил свой шанс

У «ЛОКОМОТИВА» НЕТ СЛАБЫХ МЕСТ

Перед матчем с «Уралом» «Спартак» неплохо сыграл в атаке с «Крыльями», ярко — с «Анжи», и тогда у команды сразу все в порядке. Потому что игра отодвигается от своих ворот. Но как только соперники чаще подходят к воротам красно-белых, обязательно получается гол. Вот и сейчас в первом тайме вроде бы начали активно, но не забили, затем сами себе соорудили гол. А ведь «Урал» имел всего два-три подхода к воротам Реброва, и два из них закончились голом.

«Спартак» поздравил «Урал» с новым стадионом, а «Локомотив» — с чемпионством

У меня после каждого тура спрашивают: будет ли «Локомотив» чемпионом? Отвечаю — будет! У «Локо» нет таких провалов, как у его ближайших конкурентов. Отчасти к провалам можно отнести матч с «Амкаром», но уже в следующей игре команда была в порядке. У «Локомотива» есть лидеры во всех линиях, а передняя просто на загляденье — Миранчуки, Фернандеш и Фарфан просто хороши, плюс Ари вернулся, а сейчас еще и Чорлука. У команды нет слабых мест. Остальные преследователи — как полукровки. У «Спартака» сильная передняя линия, но проблемы в защите. У ЦСКА оборона хорошая, в нападении некому забивать. «Зенит» , это отдельная песня.

Поэтому «Локо» лидерство однозначно не отдаст. Тем более, с таким тренером и с его характером. А преследователи еще будут терять очки. Вот и «Спартак» сегодня упустил свой шанс.

«КРАСНОДАР» ОЖИЛ

«Краснодар» при Шалимове несколько обрусел. В худшем смысле этого слова. Какое-то безразличие появилось у игроков. А сейчас команда ожила. При Шалимове был основной состав, и если только у основы не шла игра, то на 80-й минуте кому-то давали шанс. Жоазиньо, Лабордепочти не играли. И смотрите, какой гол-красавец забил «Арсеналу» Лаборде. Очень красиво забил и Классен, который у Шалимова играл.

Все «Краснодару» решать! Кому достанется золото и кому — путевка в ЛЧ Я смотрел игру «Зенита» с «Анжи» вместе с женой. Говорю ей: «Посмотри на лица игроков „Зенита“. На них нет никакой радости от того, что они занимаются любимым делом, играют в футбол». И какая разница с нынешним «Краснодаром». Даже Смолов стал спорить с арбитром за показанную карточку. Это говорит о том, что ему не безразлично происходящее на поле. А ведь мог просто смиренно отойти в сторону.

Может, в наших командах стоит почаще менять тренеров? Но это неправильно, что мы каждый раз пытаемся найти оправдание невнятной игре наших футболистов. Это их работа — играть в футбол, они за нее получают большие деньги. Они должны выскакивать на поле с таким настроем, как бык на красную тряпку на корриде в Испании.