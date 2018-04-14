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Тарасов: сложно судить о справедливости карточек. Мне не дали, и хорошо!
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Тарасов: сложно судить о справедливости карточек. Мне не дали, и хорошо! 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал победу в матче 26-го тура РФПЛ с «Динамо» (4:0).
«Думаю, несмотря на счёт, главное — 3 очка. Голы со стандартов? Хорошее исполнение: оба брата, Джеф, и Ману всегда остаются отрабатывать удары. Отсутствие Ману? У нас большая скамейка, и мы хорошо друг друга заменяем. В конце матча было трудно сдержать эмоции, отсюда пошли стычки. Когда Миранчук не забил пенальти, прошла мысль, что надо не пропустить во втором тайме. Впереди тяжёлый отрезок, и опасения есть всегда, но если мы будем играть так, как в последних матчах, то всё будет хорошо. Сложно сказать что-то про справедливость карточек, надо пересматривать. Мне не дали, и хорошо!», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
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