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На футбольном поле Салехарда ветераны сражаются за «Кубок Ильи»
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На футбольном поле Салехарда ветераны сражаются за «Кубок Ильи» 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В пятницу, 13 апреля, в окружной столице дали старт межмуниципальному турниру по мини-футболу «Кубок Илья». Победитель определится в середине следующей недели. Если раньше за Кубок боролись до 15 команд из Лабытнанги, Аксарки и Салехарда, то на нынешний турнир записалось всего четыре.
Идейный вдохновитель состязаний — салехардец Владимир Галишников, первый турнир, носящий имя его сына, он организовал в далеком 2006 году. По его словам, в 2018 участвуют только ветеранские команды, где футболистам от 40 лет.
— Для молодежи в наших городах проводят много разных турниров. К примеру, завтра в Салехарде стартует «Кубок Победы», где возрастным футболистам тяжело играть наравне с двадцатилетними спортсменами. Ветераны попросили провести для них отдельные соревнования, — говорит Владимир.
За главный трофей борются три салехардские и одна объединенная команда из Лабытнанги. Заявку на участие подавали и из Яр-Сале, но из-за начавшейся весенней распутицы, когда в любой момент могут закрыть зимники, поселковые футболисты остались дома.
Уже с первого соревновательного дня определился фаворит — лабытнангский «Легион». Во всех играх о уверенно обыгрывает своих оппонентов. Умеют мужики из Семи лиственниц играть в футбол. Да и в составе команды есть профессиональный футболист, Дмитрий Авдеев, который в 90-е годы играл за тюменский «Динамо-Газовик». По итогам двух соревновательных дней он «заколотил» больше всех голов.
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