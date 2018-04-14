На футбольном поле Салехарда ветераны сражаются за «Кубок Ильи»

В пятницу, 13 апреля, в окружной столице дали старт межмуниципальному турниру по мини-футболу «Кубок Илья». Победитель определится в середине следующей недели. Если раньше за Кубок боролись до 15 команд из Лабытнанги, Аксарки и Салехарда, то на нынешний турнир записалось всего четыре.

Идейный вдохновитель состязаний — салехардец Владимир Галишников, первый турнир, носящий имя его сына, он организовал в далеком 2006 году. По его словам, в 2018 участвуют только ветеранские команды, где футболистам от 40 лет.

— Для молодежи в наших городах проводят много разных турниров. К примеру, завтра в Салехарде стартует «Кубок Победы», где возрастным футболистам тяжело играть наравне с двадцатилетними спортсменами. Ветераны попросили провести для них отдельные соревнования, — говорит Владимир.

За главный трофей борются три салехардские и одна объединенная команда из Лабытнанги. Заявку на участие подавали и из Яр-Сале, но из-за начавшейся весенней распутицы, когда в любой момент могут закрыть зимники, поселковые футболисты остались дома.