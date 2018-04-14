Ещё
Опубликовано видео поисков пассажира круизного лайнера, упавшего в океан
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликовано видео поисков пассажира круизного лайнера, упавшего в океан 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В минувшую пятницу, 13 апреля, один из пассажиров круизного лайнера Anthem of the Seas, принадлежащего компании Royal Caribbean, по неизвестной причине оказался за бортом, упав в воды Атлантического океана.
После обнаружения этого факта, судно развернулось и приступило к поисковым работам. Вскоре к спасательной операции присоединился круизный корабль Norwegian Gem, оказавшийся поблизости.
Через некоторое время на место ЧП прибыла авиация береговой охраны — этот момент и запечатлел на видео очевидец.
Судя по сообщениям, размещенным пассажирами Anthem of the Seas в соцсетях, поиски не увенчались успехом и молодой человек так и не был обнаружен.
Вести.Ru: последние новости
Глава WADA Риди: ситуация с допингом в России постепенно меняется Российские депутаты поехали в Сирию, несмотря на ракетный удар Лига чемпионов. "Рома" разгромила "Барселону" и прошла в полуфинал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
«Локомотив» разгромил «Динамо»
Петкович променяла секс на книги
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение