Опубликовано видео поисков пассажира круизного лайнера, упавшего в океан

В минувшую пятницу, 13 апреля, один из пассажиров круизного лайнера Anthem of the Seas, принадлежащего компании Royal Caribbean, по неизвестной причине оказался за бортом, упав в воды Атлантического океана.

После обнаружения этого факта, судно развернулось и приступило к поисковым работам. Вскоре к спасательной операции присоединился круизный корабль Norwegian Gem, оказавшийся поблизости.

Через некоторое время на место ЧП прибыла авиация береговой охраны — этот момент и запечатлел на видео очевидец.

Судя по сообщениям, размещенным пассажирами Anthem of the Seas в соцсетях, поиски не увенчались успехом и молодой человек так и не был обнаружен.