Ещё
Вратарь «Вильярреала» Асенхо отразил 3-й пенальти в сезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь «Вильярреала» Асенхо отразил 3-й пенальти в сезоне 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Вильярреала» Серхио Асенхо отразил пенальти в матче против «Севильи».
Это третий одиннадцатиметровый, который Асенхо отбил в этом сезоне.
"Вильярреал" сыграл с «Севильей» вничью.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Барселона" - "Валенсия": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Конте: "У нас не было должного настроя с первых минут, это вина тренера" "Мариуполь" уверенно обыграл "Верес"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
«Локомотив» разгромил «Динамо»
Петкович променяла секс на книги
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение