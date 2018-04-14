Юрий Семин: «А зачем Игнатьеву уезжать в Европу?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после разгрома «Динамо» в матче 26-го тура премьер-лиги (4:0) похвалил своих подопечных, передает с «Арены Химки» корреспондент «СЭ» Филипп ПАПЕНКОВ . По его словам, его подопечные сыграли на 100 процентов.

— Добрый день! — обратился Семин к журналистам. — Все видели, как это было. Матч, на мой взгляд, получился мощный, интересный для болельщиков. с обеих сторон было много физических проявлений и борьбы. Такой крупный счет, может, не соответствует игре, но мы играли очень целеустремленно, как в финале кубка. Наши игроки — просто молодцы! Все сыграли на сто процентов своих возможностей. Нам отступать некуда.

— Почему в случае со вторым голом бил Фарфан, а не Антон Миранчук , который ранее отличился с этой же точки?

— Я поощряю инициативу игроков. Это было решение самих игроков. Фарфан был уверен, подошел, и забил. Вот если бы он не забил, ему бы сказали: «Фарфан, вообще-то это точка Антона». Но он же забил! (улыбается)

— Потому что у нас два пенальтиста: Алексей и Фернандеш. Но второго на поле не было.

— В этом году очень прибавил Игнатьев. Как думаете, могут его позвать в Европу?

— А зачем ему уезжать?! «Локомотив» тоже будет играть в еврокубках. Все у Владислава идет складно, он завоевал место в стартовом составе, нужно продолжать.

Динамо М — Локомотив