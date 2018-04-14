Россия примет этап главного мотоциклетного чемпионата мира — MotoGP. Скоро

В конце апреля на Кубани пройдёт этап чемпионата мира по мотокроссу. Однако скоро Краснодарский край может принят этап самого главного мотоциклетного чемпионата — в России планируется привезти MotoGP. Об этом порталу «За Рулём — Кубань» рассказал исполнительный директор федерации мотоциклетного спорта России Никита Теппер. Правда придётся подождать.

Исполнительный директор федерации мотоциклетного спорта России Никита Теппер: «MotoGP конечно в планах. Сегодняшние трассы не позволяют без перестроек проводить в России данный турнир. Сочинская трасса слишком опасная, Москва в теории может, но тоже слишком опасно. В настоящее время идёт строительство нескольких трасс, на Юге и на Севере России, поэтому в теории у нас есть возможность… Я надеюсь, что MotoGP придёт в Россию в ближайшую пятилетку».

Кроме этого Никита Тепперь добавил, что многое зависит и от финансовой составляющей, ибо провести этап MotoGP не так уж и дёшево. Однако бизнес в мотоспорте в целом, и в MotoGP в частности, заинтересован. Так что скоро в нашей стране можно будеть увидеть не только «Формулу 1».