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Россия примет этап главного мотоциклетного чемпионата мира — MotoGP. Скоро
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Россия примет этап главного мотоциклетного чемпионата мира — MotoGP. Скоро 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
В конце апреля на Кубани пройдёт этап чемпионата мира по мотокроссу. Однако скоро Краснодарский край может принят этап самого главного мотоциклетного чемпионата — в России планируется привезти MotoGP. Об этом порталу «За Рулём — Кубань» рассказал исполнительный директор федерации мотоциклетного спорта России Никита Теппер. Правда придётся подождать.
Исполнительный директор федерации мотоциклетного спорта России Никита Теппер: «MotoGP конечно в планах. Сегодняшние трассы не позволяют без перестроек проводить в России данный турнир. Сочинская трасса слишком опасная, Москва в теории может, но тоже слишком опасно. В настоящее время идёт строительство нескольких трасс, на Юге и на Севере России, поэтому в теории у нас есть возможность… Я надеюсь, что MotoGP придёт в Россию в ближайшую пятилетку».
Кроме этого Никита Тепперь добавил, что многое зависит и от финансовой составляющей, ибо провести этап MotoGP не так уж и дёшево. Однако бизнес в мотоспорте в целом, и в MotoGP в частности, заинтересован. Так что скоро в нашей стране можно будеть увидеть не только «Формулу 1».
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