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Антонио Конте: Очень важно, что игроки «Челси» продемонстрировали страсть и командный дух
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Антонио Конте: Очень важно, что игроки «Челси» продемонстрировали страсть и командный дух 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Хорошая победа, но для меня было важно увидеть командный дух, страсть, энтузиазм во втором тайме. В первом тайме мы не играли достаточно хорошо. Соперник играл быстрее нас. Я был разочарован, но мы должны быть довольны вторым таймом.
Самое важное, чтобы у нас была страсть в каждой игре, чтобы мы бились до конца. Нам нужно как можно лучше завершить сезон. Не знаю, почему этого желания не было в первом тайме, но в таких случаях первый, кто виноват — это тренер. Важно не то, что мы выиграли 3:2, а правильная реакция футболистов, желание биться у них в глазах.
»Саутгемптон» провел хороший матч и стал намного увереннее играть после первого гола — до этого они нервничали. Нам было непросто отыграться, и мы должны быть довольны тем желанием, которое продемонстрировали.
Не видел эпизода с Маркосом Алонсо и не хочу комментировать решение судьи после матча», — цитирует Конте ВВС.
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