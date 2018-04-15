18-летняя Юлия Полячихина стала новой «Мисс Россия»

В качесвте приза Юлия Полячихина получила корону из белого золота с бриллиантами, рубинами и сапфирами. Новая «Мисс Россия» совсем недавно закончила школу с золотой медалью и поступила на факультет журналистики Чувашского государственного университета. Юля увлекается бадминтоном и фитнес-аэробикой, а своей любимой книгой назвала «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.

Теперь Юлия Полячихина также может представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». В люблм случае, об эхтой девушке мы скорее всего у слышим еще не раз. Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина (Белгородская область), а второй вице-мисс Наталья Строева (Якутия). Лидером смс-голосования была объявлена Норгьянма Монгуш.

Как проходил конкурс «Мисс Россия — 2018» смотри в нашей фотогалерее.

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Фото:Global look Press