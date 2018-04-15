Мисс Россией-2018 стала девушка из Чувашии

МОСКВА, 15 апреля. / ТАСС /. Победительницей национального конкурса «Мисс Россия» в этом году стала представительница Республики Чувашия Юлия Полячихина, передает корреспондент ТАСС с места события. Финал конкурса прошел в субботу в Концертном зале «Барвиха».

Имя победительницы назвала Мисс Россия-2017 Полина Попова . Она пожелала победительнице «окунуться в целый год сказки и чудес».

"Я безумно счастлива, даже не могу описать словами", — сказала Полячихина. Она рассказала, что уже учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики и пока не знает как распорядится призами, в том числе грантом на обучение в любом вузе страны. В свободное время девушка занимается фитнесс-аэробикой и после завершения конкурса планирует заняться саморазвитием в области индустрии красоты.