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Мисс Россией-2018 стала девушка из Чувашии
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Мисс Россией-2018 стала девушка из Чувашии 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Победительницей национального конкурса «Мисс Россия» в этом году стала представительница Республики Чувашия Юлия Полячихина, передает корреспондент ТАСС с места события. Финал конкурса прошел в субботу в Концертном зале «Барвиха».
Имя победительницы назвала Мисс Россия-2017 Полина Попова. Она пожелала победительнице «окунуться в целый год сказки и чудес».
"Я безумно счастлива, даже не могу описать словами", — сказала Полячихина. Она рассказала, что уже учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики и пока не знает как распорядится призами, в том числе грантом на обучение в любом вузе страны. В свободное время девушка занимается фитнесс-аэробикой и после завершения конкурса планирует заняться саморазвитием в области индустрии красоты.
"Мисс Россия" — один из самых известных и престижных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Победительница получила новую корону, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
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