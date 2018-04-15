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Новой «Мисс Россией» стала отличница из Чувашии
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Новой «Мисс Россией» стала отличница из Чувашии 

Lenta.ru 10 минут назад
Фото: Lenta.ru
Новой «Мисс Россия» стала 18-летняя жительница Чувашии Юлия Полячихина. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Девушка получила корону из белого золота с бриллиантами, рубинами, сапфирами и жемчугом, три миллиона рублей и автомобиль Hyundai Solaris. У нее будет право представлять Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».
Согласно информации на сайте конкурса, Полячихина родилась и выросла в Чебоксарах, закончила школу с золотой медалью в 2017 году, сейчас собирается поступать в университет на факультет журналистики.
Кроме того, она более восьми лет занимается фитнес-аэробикой и входила в состав сборной Чувашии, увлекается бадминтоном. Своей любимой книгой Юлия назвала «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза, ее любимый фильм — «Интерстеллар».
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