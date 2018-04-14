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Тихонов назвал WADA пиратами ХХI века
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Тихонов назвал WADA пиратами ХХI века 

RT на русском 3 часа назад
Член Правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов поделился мнением о скандале в Международном союзе биатлонистов (IBU).
«Происходящие обыски в IBU с изъятием документов и компьютеров должны заставить задуматься остальные международные федерации по видам спорта. Я абсолютно согласен и с Лаловичем, и с Каспером, и с Бессебергом, потому что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) — это натуральные пираты XXI века, убивающие спорт и его привлекательность своими действиями», — приводит слова Тихонова его официальный сайт.
Тихонов отметил, что целью WADA является не борьба с допингом, а расширение влияния и собственного бюджета, а также манипуляции спортивными результатами через сфабрикованные обвинения.
«Обращаюсь ко всем президентам международных федераций по видам спорта и главам национальных олимпийских комитетов с просьбой объединиться против этого монстра и прекратить беспредел со стороны WADA», — добавил Тихонов.
Ранее сообщалось, что генсек IBU Реш покинула должность в координационной комиссии ОИ-2022 в Пекине.
RT на русском: последние новости
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