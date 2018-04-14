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Вадим Скрипченко: «Анжи» с оптимизмом смотрит в будущее"
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Вадим Скрипченко: «Анжи» с оптимизмом смотрит в будущее" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко после матча 26-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) отметил, что его команда прибавила во втором тайме. Специалист также добавил, что махачкалинцы с оптимизмом смотрят в будущее.
— Мы во втором тайме прибавили, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Скрипченко. — Пошла более открытая игра, и «Зенит» сделал ставку на быстрые атаки, выпустив Полоза. Нам надо было раскрываться, но не получилось забить. Были предпосылки, чтобы довести свои моменты до логического завершения. Терпели в первом тайме, план был выдержать натиск. Во втором тайме разжали пружину. У нас каждый соперник трудный, у нас остается 4 игры, и мы с оптимизмом смотрим в будущее.
Зенит — Анжи
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