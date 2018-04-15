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На Кубани стартовал чемпионат ЮФО по мотокроссу
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На Кубани стартовал чемпионат ЮФО по мотокроссу 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
На Кубани стартовал чемпионат ЮФО по мотокроссу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
В субботу, 14 апреля, состоялось торжественное открытие. Участие в соревнованиях примут более 100 сильнейших спортсменов-мотогонщиков ЮФО и края.
Протяженность трассы составляет 1850 метров, ширина в самом узком месте — 10 метров. Перепад высот достигает 40 метров.
Судить чемпионат будут эксперты I категории — главный судья Дамир Гонеев, главный секретарь Игорь Горнов, главный технический комиссар Павел Кузнецов.
Организаторы соревнований — Федерация мотоциклетного спорта России и Федерация мотоциклетного спорта Краснодарского края.
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