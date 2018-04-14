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Джонатан Маршессо: Играть в Лос-Анджелесе тяжело, и нам надо подготовиться к этому
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Джонатан Маршессо: Играть в Лос-Анджелесе тяжело, и нам надо подготовиться к этому 

Советский спорт 2 часа назад
— В полночь наступает новый день, нельзя поддаваться эмоциям. Нас еще многое ждет впереди. Играть в Лос-Анджелесе тяжело, и нам надо подготовиться к этому.
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Матч получился тяжелым, но приятно было победить, — передает слова Маршессо официальный сайт НХЛ.
Напомним, что после этой встречи счет серии стал 2-0 в пользу «Голден Найтс». Третий матч противостояния пройдет в Лос-Анджелесе в понедельник и начнется в 05:30 по московскому времени.
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