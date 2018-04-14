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«Сызрань-2003» сыграет на выезде с ФК «КАМАЗ»
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«Сызрань-2003» сыграет на выезде с ФК «КАМАЗ» 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Матч пройдет в Набережных Челнах. В субботу, 15 апреля, футболисты клуба «Сызрань-2003» в Набережных Челнах встретятся с «КАМАЗом». Игра пройдет в рамках 19 тура первенства России. На данный момент сызранцы располагаются на второй строчке с 36 очками, «КАМАЗ» занимает пятую позицию рейтинга. Начиная с весенней части сезона, за команду «Сызрань-2003» выступает Руслан Галиакберов. Ранее он стал автором семи голов, сообщает пресс-служба клуба. Матч начнется в 17:00 по самарскому времени.
Фото: пресс-служба «Сызрань-2003»
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