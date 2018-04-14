Ещё
Марк Хьюз: Алонсо нужно было удалять за фол на Лонге — он мог сломать Шейну ногу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марк Хьюз: Алонсо нужно было удалять за фол на Лонге — он мог сломать Шейну ногу 

Советский спорт 2 часа назад
«На протяжении большей части матча я был доволен игрой команды. Мы были нацелены на результат и знали, что для этого требуется. Мы обеспечили себе хорошее преимущество и должны были обеспечить себе победу.
Но, как показывает весь сезон, у нас есть ахиллесова пята. Когда события в матче начинают складываться не в нашу пользу, мы не можем перетерпеть и подождать, когда вновь настанет благоприятный момент. Одного гола „Челси“ оказалось достаточно, чтобы изменить ход матча.
Мы были разочарованы оригинальным решением назначить штрафной возле центра поля. Они быстро его разыграли, и недавно вышедший на поле Жиру показал, как он силен в таких ситуациях. Защищать счет 2:0 всегда непросто.
»Челси» обыграл «Саутгемптон», уступая 0:2  Я посмотрел после матча эпизод с фолом Маркоса Алонсо на Шейне Лонге — это чистая красная карточка, он мог сломать ему ногу. Недалеко от эпизода было три арбитра, для меня загадка, как они этого не заметили», — цитирует Хьюза ВВС.
У хозяев поля отличились Душан Тадич (21-я минута) и Ян Беднарек (60-я), у гостей — Оливье Жиру (70-я и 78-я) и Эден Азар (75-я).
Лондонский клуб с 60 очками остался на пятом месте, его сегодняшний соперник с 28 баллами идет 18-м.
В следующем туре «Челси» 19 апреля сыграет на выезде с «Бернли», а «Саутгемптон» в тот же день встретится на выезде с «Лестером».
Советский спорт: последние новости
Роберто Манчини: Шансов догнать «Локомотив» практически нет Эксперты оценили шансы «Ак Барса» и ЦСКА в первом матче серии Антон Заболотный: Претензии Манчини к игрокам «Зенита» обоснованы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение