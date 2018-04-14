Марк Хьюз: Алонсо нужно было удалять за фол на Лонге — он мог сломать Шейну ногу

«На протяжении большей части матча я был доволен игрой команды. Мы были нацелены на результат и знали, что для этого требуется. Мы обеспечили себе хорошее преимущество и должны были обеспечить себе победу.

Но, как показывает весь сезон, у нас есть ахиллесова пята. Когда события в матче начинают складываться не в нашу пользу, мы не можем перетерпеть и подождать, когда вновь настанет благоприятный момент. Одного гола „Челси“ оказалось достаточно, чтобы изменить ход матча.

Мы были разочарованы оригинальным решением назначить штрафной возле центра поля. Они быстро его разыграли, и недавно вышедший на поле Жиру показал, как он силен в таких ситуациях. Защищать счет 2:0 всегда непросто.

»Челси» обыграл «Саутгемптон», уступая 0:2 Я посмотрел после матча эпизод с фолом Маркоса Алонсо на Шейне Лонге — это чистая красная карточка, он мог сломать ему ногу. Недалеко от эпизода было три арбитра, для меня загадка, как они этого не заметили», — цитирует Хьюза ВВС.

Лондонский клуб с 60 очками остался на пятом месте, его сегодняшний соперник с 28 баллами идет 18-м.

В следующем туре «Челси» 19 апреля сыграет на выезде с «Бернли», а «Саутгемптон» в тот же день встретится на выезде с «Лестером».