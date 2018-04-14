«Волонтеры Победы» подготовят 2,5 тыс. активистов для сопровождения «Бессмертного полка» 9 мая

Движение «Волонтеры Победы» подготовит 2,5 тысячи активистов для сопровождения всероссийской акции «Бессмертный полк», которая пройдет в Москве в День Победы, сообщает ТАСС

«Нам предстоит подготовить и обучить 2,5 тысячи волонтеров. Я уверена, что у нас все получится», — сказала руководитель движения Ольга Амельченкова

По ее словам, программа обучения волонтеров будет включать в себя несколько направлений. Во время шествия волонтеры разделятся на функциональные группы по основным направлениям работы: служба поддержки, живая цепь, работа с трибунами, пресс-подход, создание настроения, медицинская помощь, фотоволонтеры.

«Волонтеры Победы» уже в четвертый раз станут соорганизаторами празднования Дня Победы. Впервые добровольцы приняли участие в организации праздника в 2015 году. В прошлом году волонтерами Победы по всей стране стали уже более 160 тысяч человек.

«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. С 2015 года акция официально стала общероссийской.