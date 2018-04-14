Шмейхель назвал Акинфеева одним из великих вратарей 

Чемпион Европы 1992 года, бывший голкипер английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмейхель назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева одним из великих. Слова спортсмена приводит ТАСС.
"В мире много голкиперов, которых я бы назвал великими. И в России есть один из них — Акинфеев действительно один из великих", — сказал Шмейхель.
Он отметил, что следит за карьерой россиянина уже давно.
"Мне нравился его стиль, когда он был молодым игроком, затем — когда он стал самым молодым капитаном сборной России. К сожалению, травма колена достаточно надолго вывела его из строя, но мне было отрадно увидеть, что он вернулся.
Величайшим голкипером является вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. Его стиль, его владение моментом, его послужной список говорят об очень многом", — добавил Шмейхель.
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