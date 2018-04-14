Шмейхель назвал Акинфеева одним из великих вратарей

"В мире много голкиперов, которых я бы назвал великими. И в России есть один из них — Акинфеев действительно один из великих", — сказал Шмейхель.

Он отметил, что следит за карьерой россиянина уже давно.

"Мне нравился его стиль, когда он был молодым игроком, затем — когда он стал самым молодым капитаном сборной России. К сожалению, травма колена достаточно надолго вывела его из строя, но мне было отрадно увидеть, что он вернулся.