Ещё
Шмейхель назвал Акинфеева одним из великих вратарей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шмейхель назвал Акинфеева одним из великих вратарей 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Чемпион Европы 1992 года, бывший голкипер английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмейхель назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева одним из великих. Слова спортсмена приводит ТАСС.
"В мире много голкиперов, которых я бы назвал великими. И в России есть один из них — Акинфеев действительно один из великих", — сказал Шмейхель.
Он отметил, что следит за карьерой россиянина уже давно.
"Мне нравился его стиль, когда он был молодым игроком, затем — когда он стал самым молодым капитаном сборной России. К сожалению, травма колена достаточно надолго вывела его из строя, но мне было отрадно увидеть, что он вернулся.
Величайшим голкипером является вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. Его стиль, его владение моментом, его послужной список говорят об очень многом", — добавил Шмейхель.
Ранее тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил игру Александра Головина.
Газета.Ru: последние новости
Вице-президент WADA призвала к независимому аудиту из-за "российского кризиса" Голкипер "Зенита" Лунев выбыл до конца чемпионата из-за травмы Игрок "Ливерпуля" Салах поделился ожиданиями от встречи с бывшим клубом в ЛЧ
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение