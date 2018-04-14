Дзюба и Смолов обнялись перед матчем. Видео

Матч «Краснодар» — «Арсенал» начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

#Краснодар и #Арсенал уже на месте! Игроки вышли на поле, Дзюба поздоровался со Смоловым, Газинским и остальными. #КраснодарАрсенал pic.twitter.com/yF9ZSHkr1F

— Катерина Потапова (@katja_potapova) 14 апреля 2018 г.