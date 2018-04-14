Дзюба и Смолов обнялись перед матчем. Видео 

Перед матчем 26-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Арсенал» нападающие Артем Дзюба и Федор Смолов обнялись на поле. Отметим, что оба форварда сыграют с первых минут.
Матч «Краснодар» — «Арсенал» начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
#Краснодар и #Арсенал уже на месте! Игроки вышли на поле, Дзюба поздоровался со Смоловым, Газинским и остальными. #КраснодарАрсенал pic.twitter.com/yF9ZSHkr1F
— Катерина Потапова (@katja_potapova) 14 апреля 2018 г.