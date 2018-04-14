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Видео бессоной ночи матери с младенцами взорвало Сеть
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Видео бессоной ночи матери с младенцами взорвало Сеть 

Ридус 2 часа назад
«Воспитание не заканчивается, когда садится солнце». Эти слова принадлежат живущей в американском штате Калифорния матери трех детей Мелани Дарнелл.
После 10 месяцев усталости от бессонных ночей, Мелани решила провести эксперимент. Она поставила камеру у потолка над кроватью и сняла на нее все, что происходило ночью.
После женщина решила поделиться своим опытом с другими, как быть отличной матерью и в то же время оставаться в форме. Мелани выложила видео в соцсети. Сейчас у нее почти 90 тысяч подписчиков в Instagram. Их число постоянно растет, потому что то, что снято в ролике, которым она поделилась, было близко практически каждому родителю.
Видео показывает реальность воспитания детей: если ребенок нуждается в вас, у вас нет выбора, кроме как встать и пойти к нему.
Поместив этот ролик, Мелани написала: «Надеюсь, что мамы по всему миру могут быть спокойны, зная, что даже во время самого глубокого сна каждая из нас не перестает присматривать за своими младенцами. Это объединяющий всех нас опыт материнства».
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