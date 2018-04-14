Шмейхель назвал Акинфеева одним из великих футбольных вратарей 

САРАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Голкипера московского ЦСКА и сборной России по футболу Игоря Акинфеева можно назвать одним из великих вратарей. Такое мнение высказал ТАСС на открытии Парка футбола в Саранске чемпион Европы 1992 года, бывший голкипер английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмейхель.
"В мире много голкиперов, которых я бы назвал великими. И в России есть один из них — Акинфеев действительно один из великих", — сказал Шмейхель.
Общаясь с журналистами после открытия Парка, он отметил, что следит за карьерой российского футболиста уже давно. «Мне нравился его стиль, когда он был молодым игроком, затем — когда он стал самым молодым капитаном сборной России. К сожалению, травма колена достаточно надолго вывела его из строя, но мне было отрадно увидеть, что он вернулся», — сказал он.
Вместе с тем, Шмейхель сказал, что величайшим голкипером, по его мнению, является вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. «Его стиль, его владение моментом, его послужной список говорят об очень многом», — добавил Шмейхель.
Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА. За сборную России играет с 2004 года, в ее составе стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.