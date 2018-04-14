Французские политики осудили атаку на Сирию и участие в ней Парижа

После ракетного удара, который в ночь на 14 апреля нанесли по Сирии совместно США, Великобритания, а также Франция, политическая элита Парижа раскололась на два лагеря. В одном оказались сторонники силовой акции против независимого государства, а среди них представители проправительственной партии «Республика на марше», социалисты, в другом — депутаты, сенаторы как правых, так и левых политических формирований.

Одним из первых на тройственную агрессию против Сирии откликнулся лидер левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

"Эта акция, которая была проведена без доказательств, мандата ООН , более того, против ООН, даже без решения ЕС и без постановки вопроса во французском парламенте является реваншистской авантюрой американцев, безответственной эскалацией", написал он своем Twitter Меланшон и добавил, что «Франция заслуживает большего, нежели чем нынешняя роль, ибо она должна быть силой подержания мирового порядка».

Немного позже глава «Неподчинившейся Франции, который в воскресенье принимает участие в массовом митинге против социальной политики Эмманюэля Макрона, заявил, что крайне удручен тем фактом, что „французский президент пошел на поводу у США“. Об этом же заявил сенатор умеренно консервативной партии „Республиканцы“ Брюно Ретайо.

»Следуя в фарватере американцев, Франция принижает возможности национальной дипломатии", считает он, а военные методы «никогда не служили делу мира».

При этом сенатор дает понять, что бомбардировка Сирии играет на руку исламистскому терроризму и подпитывает и без того распространенное в арабском мире мнение о том, что Запад выступает против него. Резкой критике французского президента подверг глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Он поставил под сомнение аргументацию французских властей о том, что Дамаск был причастен к химической атаке в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля, что стало предлогом для тройственной агрессии против Сирии. По его словам надо было дождаться выводов прибывших на место 14 апреля инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом он вспомнил об схожем инциденте пятилетней давности, когда Запад обвинил в химической атаке Дамаск, а после оказалось, что ее осуществили джихадистские группировки.

"Франция должна предлагать иной, политический путь решения сложных конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке", убежден Николя Дюпон-Эньян.