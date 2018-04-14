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Во Франции прошла акция протеста против политики президента Макрона
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Во Франции прошла акция протеста против политики президента Макрона 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Во французском городе Марсель состоялся митинг против политики действующего президента страны Эммануэля Макрона. Об этом пишет Le Figaro.
Как отмечается, в мероприятии приняли участие сторонники партии «Непокорившаяся Франция» и ее лидер Жан-Люк Меланшон, а также члены профсоюзов. По словам Меланшона, именно члены профсоюзных организаций занимались подготовкой демонстрации. Ее участники прошли по улицам города, при этом акция проходила под лозунгом «Stop Macron» ("Остановим Макрона").
Ранее Макрон выступил с заявлением после того, как силы США, Британии и Франции нанесли удары по объектам в Сирии.
"Я отдал приказ вооруженным силам Франции вторгнуться [на территорию Сирии] в ходе международной операции в коалиции с США и Великобританией, направленной против химического арсенала сирийского режима", — говорится в заявлении Макрона.
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