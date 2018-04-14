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Россияне Супрунов и Мишев выиграли золото на чемпионате мира по акробатике
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Россияне Супрунов и Мишев выиграли золото на чемпионате мира по акробатике 

Чемпионат.com 2 часа назад
Российские спортсмены Николай Супрунов и Игорь Мишев выиграли золотые медали в парных соревнованиях на чемпионате мира по акробатике, проходящем в Антверпене (Бельгия). Россияне набрали 29,490 балла.
Второе место заняли представители КНДР Хо Сон Ри и Кон Вон Йон. Бронзовые медали выиграли британцы Чарли Тэйт и Адам Эпкотт.
Акробатика. Чемпионат мира Антверпен. Бельгия
1. Николай Супрунов/Игорь Мишев (Россия) — 29,490 2. Хо Сон Ри/Кон Вон Йон (КНДР) — 29,420 3. Чарли Тэйт/Адам Эпкотт (Великобритания) — 28,950
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