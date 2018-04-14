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Хьюз: «Маркос Алонсо заслуживал удаления, он желал навредить нашему игроку»
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Хьюз: «Маркос Алонсо заслуживал удаления, он желал навредить нашему игроку» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Саутгемптона» Марк Хьюз остался недоволен судейством в матче 34-го тура АПЛ против «Челси» (2:3).
"Я пересмотрел эпизод с нарушением Маркоса Алонсо на Шейне Лонге — это очевидное удаление, он желал навредить нашему игроку. Он мог сломать ему ногу. Там стояло три арбитра в нескольких метрах, для меня загадка, почему никто из них этого не увидел.
Майк Дин был рядом, его ассистенты тоже. Весь стадион увидел всю грубость этого нарушения, а они — нет. Как такое возможно? Это могло иметь большие последствия. Наш игрок мог получить серьезную травму, «Челси» мог остаться с десятью игроками, результат матча тоже был бы другим", — цитирует Хьюза ВВС.
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