Шмейхель: возможно, с системой VAR пенальти в игре «Реал» — «Ювентус» не было бы

«Очень жаль, что Буффон оказался в такой ситуации в последнем матче Лиги чемпионов в своей жизни. Я не большой фанат VAR, но, если бы эта система использовалась в этой игре, возможно, пенальти и не было бы», — сказал Шмейхель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Юрию Зотову.