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Шмейхель: возможно, с системой VAR пенальти в игре «Реал» — «Ювентус» не было бы
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Шмейхель: возможно, с системой VAR пенальти в игре «Реал» — «Ювентус» не было бы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Ювентуса» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:1). В концовке игры после падения хавбека Лукаса Васкеса в штрафной туринцев арбитр встречи Майкл Оливер назначил 11-метровый удар, а затем удалил голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона за споры. Криштиану Роналду реализовал пенальти и вывел «Реал» в полуфинал ЛЧ.
«Очень жаль, что Буффон оказался в такой ситуации в последнем матче Лиги чемпионов в своей жизни. Я не большой фанат VAR, но, если бы эта система использовалась в этой игре, возможно, пенальти и не было бы», — сказал Шмейхель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Юрию Зотову.
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