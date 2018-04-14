Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Ювентуса» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:1). В концовке игры после падения хавбека Лукаса Васкеса в штрафной туринцев арбитр встречи Майкл Оливер назначил 11-метровый удар, а затем удалил голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона за споры. Криштиану Роналду реализовал пенальти и вывел «Реал» в полуфинал ЛЧ.
«Очень жаль, что Буффон оказался в такой ситуации в последнем матче Лиги чемпионов в своей жизни. Я не большой фанат VAR, но, если бы эта система использовалась в этой игре, возможно, пенальти и не было бы», — сказал Шмейхель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Юрию Зотову.