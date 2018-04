Супер-комбинация датского киберфутболиста на отборе ЧМ. Видео

Один из сильнейших киберфутболистов мира Август «Agge» Розенмейер забил отличный гол на отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18. 6-кратный чемпион Дании, представляющий команду Hashtag United, в матче с киберфутболистом «Манчестер Сити» Каем «Deto» Воллином провел отличную комбинацию после розыгрыша штрафного удара, итогом которой стал гол Тьерри Анри

What a finish!@AggeRosenmeier finds the net at #FUT Champions Cup Manchester! #FIFAeWorldCuphttps://t.co/kjab80DiIc pic.twitter.com/gYv2X9fDXh

— Twitch Esports (@TwitchEsports) 13 апреля 2018 г.