Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмайхель назвал капитана ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева одним из великих вратарей мира. Шмайхель принял участие в открытии Парка футбола чемпионата мира-2018 в Саранске.
— В мире много голкиперов, которых я бы назвал великими. И в России есть один из них — Акинфеев действительно один из великих, — цитирует ТАСС Шмайхеля. — Мне нравился его стиль, когда он был молодым игроком, затем — когда он стал самым молодым капитаном сборной России. К сожалению, травма колена достаточно надолго вывела его из строя, но мне было отрадно увидеть, что он вернулся.
Величайшим же действующим вратарем Шмайхель назвал голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.