Ещё
Петер Шмайхель: «Акинфеев — один из великих вратарей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петер Шмайхель: «Акинфеев — один из великих вратарей» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмайхель назвал капитана ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева одним из великих вратарей мира. Шмайхель принял участие в открытии Парка футбола чемпионата мира-2018 в Саранске.
— В мире много голкиперов, которых я бы назвал великими. И в России есть один из них — Акинфеев действительно один из великих, — цитирует ТАСС Шмайхеля. — Мне нравился его стиль, когда он был молодым игроком, затем — когда он стал самым молодым капитаном сборной России. К сожалению, травма колена достаточно надолго вывела его из строя, но мне было отрадно увидеть, что он вернулся.
Величайшим же действующим вратарем Шмайхель назвал голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.
Спорт-Экспресс: последние новости
Караваев - в старте "Витесса" на матч против роттердамской "Спарты" Роберто Манчини: "Ездил в Рим, чтобы навестить Кокорина и Мамману, а также повидаться с детьми" Петер Шмайхель: "Жаль Буффона, но правила есть правила"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение