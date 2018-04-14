Ещё
«Ливерпуль» — «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ливерпуль» — «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 33-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» принимает «Борнмут».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ливерпуль
Борнмут
Кариус Лорис • Александер-Арнольд Трент • Ловрен Деян • Ван Дейк Виргил • Робертсон ЭндрюОкслейд-Чемберлен АлексХендерсон Джордан • Вейналдум Джорджиньо • Салах Мохамед • Фирмино Роберто • Мане Садио
Запасные: Милнер Джеймс • Клаван Рагнар • Миньоле СимонИнгс Дэнни • Морено Альберто • Соланке ДоминикВудбёрн Бенджамин
Бегович Асмир • Фрэнсис Саймон • Кук Стив • Аке Натан • Дэниелс ЧарлиФрейзер РайанКук Льюис • Гослинг Дэн • Айб Джордон • Кинг Джошуа • Дефо Джермейн
Запасные: Сурман Эндрю • Пью Марк • Боруц Артур • Уилсон Каллум • Смит Брэд • Муссе Ли • Jack Simpson III  14 апреля. Стадион «Энфилд».
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
Евро-футбол.Ру: последние новости
Манчини: Лунёв выбыл до конца сезона, Кузяев 40 дней лечит расстяжение связок "Кальяри" дожал "Удинезе", пропустив первым "Эвертон" и "Суонси" расписали мировую в Уэльсе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение