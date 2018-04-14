В матче 33-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» принимает «Борнмут».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ливерпуль
Борнмут
Кариус Лорис • Александер-Арнольд Трент • Ловрен Деян • Ван Дейк Виргил • Робертсон Эндрю • Окслейд-Чемберлен Алекс • Хендерсон Джордан • Вейналдум Джорджиньо • Салах Мохамед • Фирмино Роберто • Мане Садио
Запасные: Милнер Джеймс • Клаван Рагнар • Миньоле Симон • Ингс Дэнни • Морено Альберто • Соланке Доминик • Вудбёрн Бенджамин
Бегович Асмир • Фрэнсис Саймон • Кук Стив • Аке Натан • Дэниелс Чарли • Фрейзер Райан • Кук Льюис • Гослинг Дэн • Айб Джордон • Кинг Джошуа • Дефо Джермейн
Запасные: Сурман Эндрю • Пью Марк • Боруц Артур • Уилсон Каллум • Смит Брэд • Муссе Ли • Jack Simpson III 14 апреля. Стадион «Энфилд».
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