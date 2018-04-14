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Скрипченко: к сожалению, «Анжи» не смог отыграться, хотя были предпосылки
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Скрипченко: к сожалению, «Анжи» не смог отыграться, хотя были предпосылки 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в гостевом поединке 26-го тура РФПЛ.
«На мой взгляд, второй тайме наша команда прибавила. Учитывая то, что пропустили со стандарта в первом тайме, пошла более открытая игра. «Зенит», заменив Заболотного и выпустив Полоза, сделал ставку на быстрые атаки. Мы среагировали, и, учитывая счёт, нам тоже надо было раскрываться и искать свои шансы забить. К сожалению, не смогли отыграться, хотя были предпосылки.
Когда команда проигрывает, любой тренер будет выпускать атакующих игроков, чтобы усилить давление на соперника. Что мы и сделали. Наше пристальное внимание к стандартам и обсуждения расстановки игроков во время стандартов по ходу матча? Покажите мне тренера, которые не уделяют пристальное внимание стандартам. У нас Арсен Акаев отвечает за стандартные положения, по крайней мере за те перестановки, которые происходят в случае замены.
У нас каждый соперник трудный, и, учитывая, что остаётся три игры, мы, конечно, с оптимизмом смотрим в будущее», — сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».
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