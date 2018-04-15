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Зоран Лукич: К матчу с «Енисеем» готовимся как к важнейшему поединку в сезоне
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Зоран Лукич: К матчу с «Енисеем» готовимся как к важнейшему поединку в сезоне 

Советский спорт 28 минут назад
«Последнее место, которое занимает наш соперник в турнирной таблице ни в коем случае не позволяет нам думать о том, что нас ждет легкая игра.
Судя по тому, как работают игроки на тренировках, они это прекрасно понимают. К воскресному матчу наша команда готовится как к важнейшему поединку в сезоне.
Я слышал, что многие люди со стороны рассуждают так, будто эта победа у нас уже в кармане. Но ее надо заслужить на площадке и результат записать только после финальной сирены. Одно могу сказать точно, дважды наступать на одни и те же грабли нельзя», — приводит слова Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».
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