Вадим Скрипченко: «Зенит» не произвел на меня впечатления

— Выдержали план на игру с первой до последней минуты. Пропустили со стандартного положения, потому что не досмотрели. Знали, что "Зенит" действует продуктивно при стандартах. Петербургая команда строит свою игру через фланги: Кришито, Жирков, Смольников, плюс давление в створе ворот оказывается, Заболотный неплохо играет на втором этаже. К этому были готовы. К сожалению, количество угловых в первом тайме вызывает настороженность, почему мы позволили столько стандартов бить.

Напряжение у ворот вылилось в пропущенный мяч. Во втором тайме мы стали играть смелее. Были неплохие предпосылки, чтобы создать голевые ситуации. Но мастерство не позволяет действовать более продуктивно. Соперник заменил большого нападающего, выпустив Полоза, и строил игру на контатаках. Пошла более открытая игра: и с нашей стороны, и со стороны «Зенита». Что положительного могу отметить, ребята старались, выдержали план. «Зенит» в концовке тянул время… это им не свойственно. Есть удовлетворение от игры, но не от результата.