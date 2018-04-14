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Вадим Скрипченко: «Зенит» не произвел на меня впечатления
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Вадим Скрипченко: «Зенит» не произвел на меня впечатления 

Советский спорт 1 час назад
— Выдержали план на игру с первой до последней минуты. Пропустили со стандартного положения, потому что не досмотрели. Знали, что "Зенит" действует продуктивно при стандартах. Петербургая команда строит свою игру через фланги: Кришито, Жирков, Смольников, плюс давление в створе ворот оказывается, Заболотный неплохо играет на втором этаже. К этому были готовы. К сожалению, количество угловых в первом тайме вызывает настороженность, почему мы позволили столько стандартов бить.
Напряжение у ворот вылилось в пропущенный мяч. Во втором тайме мы стали играть смелее. Были неплохие предпосылки, чтобы создать голевые ситуации. Но мастерство не позволяет действовать более продуктивно. Соперник заменил большого нападающего, выпустив Полоза, и строил игру на контатаках. Пошла более открытая игра: и с нашей стороны, и со стороны «Зенита». Что положительного могу отметить, ребята старались, выдержали план. «Зенит» в концовке тянул время… это им не свойственно. Есть удовлетворение от игры, но не от результата.
— Можете сравнить "Спартак" и «Зенит»? — Если бы вы спросили в подтрибунном помещении, я бы вам более развернуто ответил. Здесь надо по матчу говорить. Но в целом «Зенит» не произвел на меня впечатления, — передает слова Скрипченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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