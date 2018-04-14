Петер Шмайхель: «Мне понравились все стадионы ЧМ-2018, но Казань обладает особенной атмосферой»

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмайхель сказал, что из всех стадионов чемпионата мира-2018 ему больше всего запомнилась «Казань Арена». Голкипер посетил города ЧМ-2018 в рамках специальной передачи, посвященной турниру.

— Мне понравились все стадионы, которые я видел, но Казань обладает своей особенной атмосферой, потому что там проводился и Кубок конфедерации, и матчи Лиги чемпионов, атмосфера игр сохраняется, — цитирует ТАСС Шмайхеля.

Голкипер добавил, что ему также запомнился стадион в Екатеринбурге, в первую очередь, из-за временных трибун, которые выделяются из общего архитектурного решения.