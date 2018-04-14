Ещё
Петер Шмайхель: «Мне понравились все стадионы ЧМ-2018, но Казань обладает особенной атмосферой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петер Шмайхель: «Мне понравились все стадионы ЧМ-2018, но Казань обладает особенной атмосферой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмайхель сказал, что из всех стадионов чемпионата мира-2018 ему больше всего запомнилась «Казань Арена». Голкипер посетил города ЧМ-2018 в рамках специальной передачи, посвященной турниру.
— Мне понравились все стадионы, которые я видел, но Казань обладает своей особенной атмосферой, потому что там проводился и Кубок конфедерации, и матчи Лиги чемпионов, атмосфера игр сохраняется, — цитирует ТАСС Шмайхеля.
Голкипер добавил, что ему также запомнился стадион в Екатеринбурге, в первую очередь, из-за временных трибун, которые выделяются из общего архитектурного решения.
Спорт-Экспресс: последние новости
Михаил Григоренко: "Приехал ли Капризов в Казань? Не знаю, не видел" Игорь Никитин: "Когда ждать Капризова? Не знаю" "Арарат" разгромил липецкий "Металлург"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию21
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым14
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение